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НовостиОбщество24 июля 2023 15:56

В Калининском округе Тверской области подвели итоги "Контроля трезвости"

За выходные инспекторы остановили трех пьяных водителей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Трое водителей не прошли проверки на трезость Фото: Калининская Госавтоинспекция

Трое водителей не прошли проверки на трезость Фото: Калининская Госавтоинспекция

За выходные с 21 по 23 июля на территории Калининского округа Тверской области было выявлено три водителя в состоянии опьянения. На дорогах госавтоинспекторы провели "Контроль трезвости".

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, автомобили отправлены на спецстоянку.

Госавтоинспекция призывает граждан своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.