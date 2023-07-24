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НовостиОбщество24 июля 2023 15:48

Прокуратура вывила нарушения требований безопасности на дорогах Твери

Администрацию обязали отремонтировать участки дорог и обновить разметку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура проверила соблюдение требований безопасности на дорогах Твери

Прокуратура проверила соблюдение требований безопасности на дорогах Твери

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Центрального района Твери в ходе проверки установлено, что на проезжей части бульвара Радищева разрушено асфальтобетонное покрытие; на проезжих частях проспекта Чайковского, бульвара Радищева, улицы Брагина, набережной Реки Тьмаки горизонтальные разметки «Пешеходный переход» изношены более чем на 50%; на улице Новоторжской напротив дома №5 отсутствует дублирующий дорожный знак «Пешеходный переход».

Прокуратурой руководителю департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери внесено представление.

Разметка обновлена, установлен дорожный знак. Департаментом заключен муниципальный контракт на ремонт дорожного полотна.

Устранение нарушений находится на контроле ведомства.