Прокуратура вывила нарушения требований безопасности на дорогах Твери

Прокуратура проверила соблюдение требований безопасности на дорогах Твери Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Центрального района Твери в ходе проверки установлено, что на проезжей части бульвара Радищева разрушено асфальтобетонное покрытие; на проезжих частях проспекта Чайковского, бульвара Радищева, улицы Брагина, набережной Реки Тьмаки горизонтальные разметки «Пешеходный переход» изношены более чем на 50%; на улице Новоторжской напротив дома №5 отсутствует дублирующий дорожный знак «Пешеходный переход».

Прокуратурой руководителю департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери внесено представление.

Разметка обновлена, установлен дорожный знак. Департаментом заключен муниципальный контракт на ремонт дорожного полотна.

Устранение нарушений находится на контроле ведомства.