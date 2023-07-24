Три города Тверской области получат федеральные средства на проекты благоустройства

Трем городам региона выделят федеральные гранты на благоустройство. Графика: ПТО

Бежецк, Торжок и Удомля вошли в перечень победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Трем городам Верхневолжья в итоге выделят федеральные средства реализацию проектов благоустройства общественных пространств в 2024 году.

В Бежецке в планах - реконструкция Советской площади в центре города. В Торжке - преображение одной из главных территорий города - площади 9 Января. В Удомле в планах - благоустройство парковой зоны на улице Венецианова.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был организован в 2018 году по поручению Президента РФ.

- За время его проведения Тверская область стала одним из регионов-лидеров России по числу отобранных заявок. Всего с 2018 года поддержку получили 15 проектов по комплексному благоустройству общественных пространств в городах Верхневолжья. Общий объём привлечённых на их реализацию средств федерального бюджета составил более 900 млн рублей, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Графика: предоставено ПТО

Графика: предоставено ПТО