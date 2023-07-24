ООО «ЕРКЦ» и ООО «Тверь Водоканал» объединяют начисления за ЖКУ в одну квитанцию!

Жилищно-коммунальные услуги необходимы для обеспечения комфортного проживания, а пользователи обязаны своевременно их оплачивать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 августа этого года расчеты за услуги, оказываемые населению ресурсоснабжающей организацией ООО «Тверь Водоканал», будут включены в единый платежный документ ООО «ЕРКЦ». В квитанцию за июль этого года внесена информация о начислениях по коммунальным услугам (холодное водоснабжение, водоотведение горячего и холодного водоснабжения), а также сведения об индивидуальных приборах учета (далее ИПУ). Такие объединенные платежные документы получат потребители г. Твери, Калининского района, г. Старица, а также жители Конаковского района (с. Городня и пгт. Радченко).

Формирование единой платежной квитанции будет удобно в первую очередь для жителей Верхневолжья. Основное преимущество - это сокращение количества получаемых потребителями Тверского региона квитанций и времени, теперь не нужно будет ждать вторую квитанцию за воду. Кроме того, теперь передать показания ИПУ и произвести оплату в едином «окне» через электронные сервисы ООО «ЕРКЦ» для потребителей станет еще доступнее.

Обращаем Ваше внимание на изменение реквизитов при оплате услуг ООО «Тверь Водоканала», теперь получателем платежей ресурсоснабжающей организации является ООО «ЕРКЦ».

В связи с объединением начислений в одном платежном документе для потребителей доступна возможность передавать показаний ИПУ для расчета коммунальных услуг любым удобным способом:

- при оплате квитанции через сервисы Банков-партнеров

- по эл. почте ООО "ЕРКЦ" hotline@erkc-tver.ru

- по телефону горячей линии: 88002222800 (звонок бесплатный)

- смс-сообщением по телефону: +7 (952) 085-4000

- через Личный кабинет ООО «ЕРКЦ» «БРИС ЖКХ»

- мобильное приложение ООО «ЕРКЦ» «БРИС ЖКХ» для Android

- на главной странице официального сайта ООО «Тверь Водоканал»

- по телефонам информационно-справочной службы ООО «Тверь Водоканал» 8(4822) 48-11-00, 8(4822) 62-01-02 с 8:00 до 21:00.

Для получения консультационных услуг, необходимо обращаться как и прежде в офис ООО «Тверь Водоканал» или по телефонам: 8(4822) 48-11-00, 8(4822) 62-01-02.

Напомним о способах оплаты единого платежного документа:

- через мобильное приложение Сбербанк-онлайн и терминалы самообслуживания

- через сервисы ПАО «Почтабанк» (за оплату жилищно-коммунальных услуг комиссия не взимается)

- в отделениях АО «Почта России»

- в пунктах приема платежей ООО «ЕРКЦ» (комиссия не взимается), ознакомиться с режимом работы и адресом ОП можно на официальном сайте ООО «ЕРКЦ»

- через мобильное приложение ВТБ-Онлайн, терминалы, банкоматы, а также Интернет-банк ВТБ (при оплате с карт ВТБ комиссия не взимается)

- на официальном сайте ООО «ЕРКЦ» через виджет или в разделе «Абонентам» - «Как оплатить» (оплата без регистрации)

- через личный кабинет «БРИС ЖКХ»

По возникающим вопросам можно обратиться на «горячую линию» ООО "ЕРКЦ" по телефонам: 8-800-22-22-800 (звонок бесплатный), 8(4822) 41-66-70, по адресу электронной почты: hotline@erkc-tver.ru.