За шесть месяцев пассажиры автобусов в Тверской области совершили более 55 миллионов поездок

Большая часть поездок пришлась на Тверь и Калининский округ Фото: Ольга ТРОФИМОВА

За первое полугодие 2023 года пассажиры автобусов «Транспорта Верхневолжья» совершили более 55 млн поездок в общественном транспорте Твери, а также Калининского, Ржевского, Зубцовского, Старицкого, Кимрского и Конаковского округов.

Болшая часть поездок - 47,89 млн пришлась на Тверь и Калининский район. Это на 6% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

По информации регионального правительства, в Ржеве за первые шесть месяцев 2023 года жители воспользовались услугами «Транспорта Верхневолжья» 3,59 млн раз, в Кимрах - 2,82 млн. В Старице пассажиры совершили 124 337 поездок, а в Зубцове - 84 698. На Конаковский округ пришлось 1,25 млн поездок. С января по июнь автобусы выполнили более 1 млн рейсов.

На всех маршрутах действует льготный проезд.