Объявлено, сколько сена и сенажа для скота уже заготовили в Тверской области

В хозяйствах области продолжается заготовка кормов – сена и сенажа. Фото: министерство сельского хозяйства Тверской области

к 24 июля на корм скоту в регионе накосили 40,3 тыс. га сельхозземмель – это 39% от плана. Показателями поделился областной Минсельхоз.

На данный момент заготовлено 31,6 тыс. тонны сена - 19% от запланированного объема, 158 тыс. тонн сенажа в зеленой массе - 48% от плана, 79 тыс. тонн готового сенажа - 48% от плана. Кроме того, заготовлено 40 тыс. тонн силосной массы - 13% от прогноза.

В 2023 году хозяйствами всех категорий планируется заготовить 19,6 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Пока обеспечен 7,1 центнер на условную голову, или 36% от прогноза.

Пока больше всех кормов заготовили в хозяйствах Кашинского, Конаковского и Калининского округов.

В Конаковском округе уже завершается сенокос. Там убрали 6,6 тыс. га (96% от запланированного объема). В Кашинском округе убрали 5,9 тыс. га (56,5% от плана). В Калининском округе - 3,1 тыс. га (51,2% от плана).