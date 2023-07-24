Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2023 14:28

С начала 2023 года в Тверской области заключено 2914 браков

Чаще всего торжества проходили во Дворце бракосочетания
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Со дня открытия во Дворце бракосочетания расписались почти 8600 пар

Со дня открытия во Дворце бракосочетания расписались почти 8600 пар

Фото: ПТО

В Тверской области по данным органов ЗАГС с начала 2023 года заключено 2914 браков. Чаще всего пары регистрировали отношения во Дворце бракосочетания в Твери. С начала года здесь поженились 1800 пар Верхневолжья - это почти на 100 браков больше, чем в аналогичный период прошлого года.

- Семья - это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества, - считает губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время подано более 2500 заявлений от желающих заключить брак в областном Дворце бракосочетания. Со дня открытия в нем расписались почти 8600 пар.