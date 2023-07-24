С начала 2023 года в Тверской области заключено 2914 браков

Со дня открытия во Дворце бракосочетания расписались почти 8600 пар Фото: ПТО

В Тверской области по данным органов ЗАГС с начала 2023 года заключено 2914 браков. Чаще всего пары регистрировали отношения во Дворце бракосочетания в Твери. С начала года здесь поженились 1800 пар Верхневолжья - это почти на 100 браков больше, чем в аналогичный период прошлого года.

- Семья - это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества, - считает губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время подано более 2500 заявлений от желающих заключить брак в областном Дворце бракосочетания. Со дня открытия в нем расписались почти 8600 пар.