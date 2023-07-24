Подозреваемого в совершении смертельного ДТП водителя "Ауди" в Твери взяли под стражу

По факту смертельного ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: УГИБД России по Тверской области

В отношении 21-летнего подозреваемого в совершении смертельного ДТП в центре Твери судом по ходатайству следствия избрана мера пресечение в виде заключения под стражу на время следствия.

Решение вынес Пролетарский районный суд.

Напомним, авария произошла утром 22 июля на улице Дарвина у дома 2 в Твери. На огромной скорости столкнулись Audi Q5 и Ford Focus. В аварии погиб водитель Ford, тяжелые травмы получил пассажир Audi Q5.

Виновником ДТП оказался 22-летний пьяный водитель Audi. Он не пострадал.

Расследование уголовного дела, возбужденного по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.