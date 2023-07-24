19-летний житель Тверской области украл инструменты со стройки в Торопце

Подозреваемого в краже задержали по горячим следам Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 53-летний бригадир строительной компании, выполнявшей восстановительные работы на объекте в Торопце. Мужчина пояснил, что во время перерыва из строительного вагончика пропали три перфоратора, циркулярная и электро-ручная пила, несколько шуруповёртов и угловых шлифовальных машин, бензопила, а также несколько единиц ручного слесарного инструмента. Ущерб оценили в 100 000 рублей.

Полицейские установили, что похититель отвинтил петли на входной двери, проник в вагончик и вынес имущество.

По горячим следам предполагаемого преступника задержали. Им оказался 19-летний ранее судимый неработающий житель Торопца. Похищенное он хранил дома и собирался продать.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Оперативники проверяют молодого человека на причастность к совершению аналогичных преступлений.