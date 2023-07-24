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НовостиТуризм24 июля 2023 12:06

Гастрофестиваль "Селигерский рыбник" пройдет в Твери 28 и 29 июля

Мероприятие состоится на центральной набережной в Осташкове
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Гастрофестиваль "Селигерский рыбник" пройдет в Твери 28 и 29 июля

Гастрофестиваль "Селигерский рыбник" пройдет в Твери 28 и 29 июля

Фото: ПТО

Жителей и гостей Тверской области приглашают на VII гастрономический фестиваль «Селигерский рыбник». Мероприятие пройдет 28 и 29 июля на центральной набережной в Осташкове.

- Для возрождения и сохранения наших традиций фестиваль «Селигерский рыбник» имеет огромное значение. Сейчас развитие туризма становится одним из драйверов развития всей Тверской области. В этой работе гастрономический туризм должен занимать достойное место. Нужно возрождать и пропагандировать тверскую кухню, традиции и культуру, - считает губернатор Игорь Руденя.

На площадке состоится кулинарный конкурс среди предприятий общественного питания «Лучшее рыбное меню», соревнование за звание «Лучший рыбный пирог», фотовыставка «FISHka Селигера», экспозиция осташковских художников «Селигерский вернисаж», соревнования по спортивному лову рыбы на поплавочную удочку «Селигерский рыбак», культурно-развлекательная программа, турнир по Селигерским рюхам, мастер-классы по приготовлению блюд из рыбы.

Начало фестиваля в 12:00.