Новый фонтан достраивают на участке улицы Трёхсвятской в Твери

В Твери продолжается благоустройство улицы Трехсвятской Фото: администрация Твери

В Твери продолжается благоустройство улицы Трёхсвятской. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Ход ремонта в рамках выездного заседания проектного комитета проинспектировал глава города Алексей Огоньков.

Работы идут по графику. Завершается подготовка основания дорожного покрытия и траншей под лотки ливневой канализации. В ближайшее время начнётся укладка гранитной плитки, переустройство освещения и монтаж системы видеонаблюдения.

- В сентябре после завершения работ в центральной части города начнутся появляться новые объекты, в том числе установленные в рамках программы туристического кода, – рассказал глава города Твери Алексей Огоньков. - Появятся интересные места притяжения для жителей и туристов. На главной пешеходной улице строится небольшой фонтан, запланирована установка ряда арт-объектов.

Новый фонтан достраивают на участке улицы Трёхсвятской между улицей Новоторжской и бульваром Радищева - уже подведены коммуникации. На исторических зданиях установят информационные таблички с QR-кодами, на люках - стилизованные чугунные крышки, в центральной части города появятся стилизованные указатели, скамейки и урны. В начале пешеходной улицы установят стационарный вернисаж.

Напомним, что за благоустройство Трехсвятской улицы проголосовали более 4 300 горожан. В этом году реализуется первый этап проекта, на участке от улицы Новоторжской до бульвара Радищева.