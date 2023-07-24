В тверском колледже будут готовить мехатроников-робототехников

Грант направят на создание образовательного кластера по направлению «Мехатроника». Фото: ПТО

Тверской колледж им. А.Н. Коняева стал победителем федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования» и получил грант на создание образовательного кластера по направлению «Мехатроника».

Там будут готовить кадры для предприятий Верхневолжья по специальностям мехатроник-робототехник, слесарь, электромонтер, техник электрического оборудования.

Ранее победителем конкурса также стал Кашинский колледж. В учреждении будет создан образовательно-производственный центр «Развитие-Агро» с двумя направлениями: «Ветеринария» и «Мастер сельскохозяйственного производства».

В 2022 году победителем федерального проекта стал Тверской промышленно-экономический колледж. В итоге на полученные средства там создается образовательный кластер «Искусство и креативная индустрия». На его базе чреждение будет готовить дизайнеров, программистов, фотографов, модельеров-конструкторов и графических дизайнеров.

- Сегодня наша главная задача в сфере профобразования - обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов, - считает губернатор Игорь Руденя.