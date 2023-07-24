В Тверской области в 2023 году малышей предпочитают называть Евами и Артемами

С января 2023 года органами ЗАГС Тверской области также зарегистрировано 4245 новорожденных. Фото: Иван ВИСЛОВ

По данным органов ЗАГС Тверской области в Верхневолжье с начала года родились 4245 детей – 2201 мальчик и 2044 девочки. В Главном управлении записи актов гражданского состояния региона составили рейтинг самых популярных имен для новорожденных в 2023-м.

Мальчиков в Тверской области чаще всего называли именами Артём (247 раз), Михаил (232), Матвей (174), Александр (166), Максим (144) и Иван (136). Среди имен для новорожденных встречаются и такие не слишком распространенные, как Елисей, Адам, Демид, Гордей, Леон, Мирослав, Ростислав, Клим, Лука и Добрыня.

Девочкам чаще всего давали имена Ева (так назвали 179 малышек), Варвара (166), София (165), Виктория (146), Полина (145), Александра (138), Василиса (112). Встречаются и такие необычные имена, как Есения, Мия, Злата, Евангелина, Алексия, Стефания, Мелисса, Теона, Мелания, Лада.

Напомним, что зарегистрировать рождение ребенка можно не только при личном обращении родителей, но и по электронному медицинскому свидетельству через портал Госуслуг в рамках сервиса «Рождение ребенка».

Всем родителям новорожденных у нас вручается подарочный набор для ребенка, книга «Я родился» и памятная медаль «Родившему в Тверской области» с приветственным обращением губернатора Игоря Рудени.

По информации от органов ЗАГС региона также стало известно, что в области с начала года заключено 2914 браков. Причем в областном Дворце бракосочетания в Твери отношения узаконили 1800 пар – почти на 100 больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Областной Дворец бракосочетания в Твери, перед ним - скульптуры Михаила Тверского и Анны Кашинской. Фото: Александр ЖМУЛИН

В настоящее время подано более 2500 заявлений от желающих пожениться областном Дворце бракосочетания.