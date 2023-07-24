У жителя Тверской области в кафе украли телефон

Злоумышленника и пропавший телефон разыскала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Старицкого отдела полиции обратился 30-летний местный житель и сообщил, что в кафе у него украли телефон за 11 000 рублей. Днем мужчина совершал покупку и оставил телефон на прилавке. Это заметил выпивший посетитель и забрал гаджет себе.

Злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения, его задержали. Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина 1983 года рождения. Сим-карту мужчина выбросил, а телефон спрятал дома.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".