Жители Тверской области могут принять участие в онлайн-флешмобе «Цвета российского флага»

День государственного флага отмечается 22 августа Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Музей Победы приглашает жителей Тверской области принять участие в онлайн-флешмобе «Цвета российского флага». Акция приурочена к Дню Государственного флага России - 22 августа. В этот день на сайте музея появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров, выполненных участниками со всей страны.

Создавть флаг можно в любом формате: нарисовать или изготовить коллаж, вышить, составить композицию из цветов, воздушных шаров, красок, цветной бумаги.

Присоединиться к созданию патриотической онлайн-мозаики можно до 14 августа. Для этого необходимо загрузить фотографию российского флага на сайт.

Самые оригинальные работыбудут размещены в виртуальной выставке, которая откроется в День российского флага, на сайте Музея Победы. Авторов лучших работ отметят «Призом зрительских симпатий». Специальный приз от Музея Победы - возможность побывать на онлайн-экскурсии «Подвиг Народа».