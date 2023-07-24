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НовостиОбщество24 июля 2023 5:20

Жители Тверской области могут принять участие в онлайн-флешмобе «Цвета российского флага»

Акция приурочена к Дню Государственного флага России - 22 августа
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
День государственного флага отмечается 22 августа

День государственного флага отмечается 22 августа

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Музей Победы приглашает жителей Тверской области принять участие в онлайн-флешмобе «Цвета российского флага». Акция приурочена к Дню Государственного флага России - 22 августа. В этот день на сайте музея появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров, выполненных участниками со всей страны.

Создавть флаг можно в любом формате: нарисовать или изготовить коллаж, вышить, составить композицию из цветов, воздушных шаров, красок, цветной бумаги.

Присоединиться к созданию патриотической онлайн-мозаики можно до 14 августа. Для этого необходимо загрузить фотографию российского флага на сайт.

Самые оригинальные работыбудут размещены в виртуальной выставке, которая откроется в День российского флага, на сайте Музея Победы. Авторов лучших работ отметят «Призом зрительских симпатий». Специальный приз от Музея Победы - возможность побывать на онлайн-экскурсии «Подвиг Народа».