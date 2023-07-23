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НовостиСпорт23 июля 2023 16:39

Тверская лыжница Наталья Непряева выиграла гонку на лыжероллерах в Малиновке, ее жених тоже взял «золото»

Соревнования прошли под Архангельском
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Уроженка Твери, звезда российского лыжного спорта Наталья Непряева продолжает побеждать. Фото: соцсети Натальи Непряевой

Уроженка Твери, звезда российского лыжного спорта Наталья Непряева продолжает побеждать. Фото: соцсети Натальи Непряевой

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, звезда российского лыжного спорта и уроженка Твери 27-летняя Наталья Непряева стала победительницей гонки на лыжероллерах с раздельным стартом в свободном стиле на 10 км в рамках контрольной тренировки на сборах в Малиновке под Архангельском. На старт здесь вышли члены сборной России по лыжным гонкам.

У мужчин первым пришел к финишу двухкратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Терентьев.

Напомним, недавно Александр Терентьев с Натальей Непряевой объявили о помолвке.

Непряева опубликовала в социальной сети фотографию с кольцом. Снимок был сделан в Москве недалеко от недалеко от Кутузовского ЗАГСа. «Без сомнений», — написала олимпийская чемпионка.