Пропавшая 17-летняя девушка в Конаково найдена

Девушку в Конаково нашли после двух дней поисков. Фото: СУ СК по Тверской области

17-летняя девушка пропала в Конаково Тверской области 21 июля. Поисками пропавшей занимались полицейские и СУ СК по Тверской области. Ведомство организовало проведение доследственной проверки.

-Сотрудниками Следственного комитета был осуществлен выезд по месту последнего нахождения девушки, опрошены родственники. Проводились мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшей, - сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Сейчас девушка найдена и опрошена следователем Следственного комитета.

Тем временем в Торжке продолжаются поиски 16-летней Виктории Губбе, которая вместе со своим маленьким сыном ушла из учреждения «Мой семейный центр» и пропала. В настоящий момент по факту исчезновения молодой несовершеннолетней матери возбуждено уголовное дело.