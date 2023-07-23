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НовостиОбщество23 июля 2023 13:14

Неделя в Тверской области начнется с дождей

До конца июля погода будет нестабильной
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В Твери с погодой в июле не очень.

В Твери с погодой в июле не очень.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Дожди, лившие в Тверском регионе последние несколько дней, и не думают прекращаться. Существенных изменений в погоде в ближайшие дни синоптики не прогнозируют. Так, вечером 23 июля, в регионе ожидается ливневый дождь с грозой. Температура воздуха достигнет +21. Ветер западный до 17 метров в секунду.

Предстоящая рабочая неделя не принесёт существенных изменений - будет пасмурно и дождливо.

Как сообщил в своём микроблоге ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, до конца месяца погода кардинально не изменится. Средняя температура будет держаться у отметки +20 градусов, будет дождливо и пасмурно.