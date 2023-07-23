В Тверской области следователи возбудили уголовное дело и устанавливают виновных в гибели 10-летнего мальчика

Мальчик утонул на мелководье, не умея плавать. Фото: СУ СК России по Тверской области

Трагедия близ деревни Евзино произошла днем 22 июля, 10-летний мальчик утонул во время купания. Ребёнок не умел плавать и хотя водоём давольно мелкий, не смог выбраться из воды самостоятельно и погиб. На место ЧП выезжали скорая и спасатели, но спасти мальчика не смогли.

Кто виновен в гибели ребёнка, и почему он оказался в водоёме не умея плавать сейчас выясняют прокуратура и СУ СК. Возбуждено уголовное дело.

-Для установления всех обстоятельств гибели ребенка Калининским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Следователи и криминалисты выезжали на карьер, работали с очевидцами и родственниками погибшего.

Назначен ряд медицинских экспертиз. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается.