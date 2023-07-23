Десять поездов «Ласточка» украсят слоганами про Тверскую область

В техзадании приведены примерные зоны пассажирского вагона электропоезда ЭС2Г «Ласточка». Фото: zakupki.gov.ru

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания решила украсить электропоезда «Ласточка» слоганами, агитирующими к посещению Тверской области туристами. Торги на тематическое оформление вагонов электропоездов опубликованы на Госзакупках.

За тематическое оформление десяти вагонов компания планирует заплатить около 5,9 млн рублей, такова начальная цена контракта. Выигравшему торги подрядчику нужно будет разработать дизайн-проект тематического оформления интерьера пассажирских вагонов электропоезда в тематике «Достопримечательности Тверской области».

Кроме того, исполнитель должен смакетировать и оклеить вагоны специальной самоклеящейся плёнкой с изображениями достопримечательностей. Слоган оформления: "За впечатлениями в Тверскую область.

Все работы должны по оформлению вагонов быть выполнены до 28 декабря 2023 года.