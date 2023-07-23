Два экоактивиста из Тверской области представят регион в гранд-финале проекта «Экософия»

Участники финала проекта. Фото: ПТО

Два молодых экоактивиста из Твери примут участие в гранд-финале проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который пройдет с 26 по 30 июля в Нижнем Новгороде. Тверичане Тимофей Кондрашов и Екатерина Новак вошли в состав экосборной страны. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Тимофей Кондрашов – координатор музыкально-экологического фестиваля «Чистый берег». Он заявлен в номинации «Экомероприятия» гранд-финала и представляет проект по уборке территории Константиновского карьера.

Екатерина Новак – организатор «Цветочного клуба», сообщества по обмену комнатными и садовыми растениями – выступит в номинации «Экоофис».

Участники финала проекта будут бороться за звание ЭкоЛидера, примут участие в обширной деловой программе и проведут ряд событий экологической направленности.

На протяжении года представители разных регионов России и других государств боролись за право представить свой субъект в финале конкурса «Экософия». Участники повышали свою экологическую осознанность и тренировали эконавыки в онлайн-треке «Я так живу». Самые активные из них вошли в состав первой Экосборной России.

Победителей проекта ждут экспертные консультации для дальнейшего профессионального роста в своей области.