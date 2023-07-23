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НовостиОбщество23 июля 2023 9:11

16-летняя молодая мать вместе с сыном пропали в Торжке Тверской области

Девушка вместе с ребёнком ушла из семейного центра
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Из семейного центра в Тверской области вместе с ребенком сбежала 16-летняя мама с ребёнком. Фото: СУ СК по Тверской области

Из семейного центра в Тверской области вместе с ребенком сбежала 16-летняя мама с ребёнком. Фото: СУ СК по Тверской области

22 июля 16-летняя Виктория Губбе вместе со своим маленьким сыном ушла из учреждения «Мой семейный центр» в Торжке Тверской области и пропала. На данный момент неизвестно, где находятся мама и ребёнок.

В причинах исчезновения несовершеннолетней мамы сейчас разбирается СУ СК. Ведомство начало доследственную проверку.

Следователи уже посетили учреждение, опросили постояльцев и персонал, пропавшую и ее ребёнка ищут.

Если вы располагаете информацией о местонахождении девушки и ее сына, сообщите по номеру СУ СК по Тверской области 8-930-179-00-69.