Ушедшую из дома 15-летнюю девушку нашли в Твери после трёх дней поисков

Девушку нашли после трёх дней поисков. Фото: СУ СК по Тверской области

15-летняя девушка, пропавшая в Твери 20 июля найдена. С таким сообщением выступил региональный СУ СК. Ранее ведомство организовало доследственную проверку в связи с исчезновением несовершеннолетней.

- Девушка найдена сотрудниками полиции и сопровождена в следственный отдел, где опрошена следователем Следственного комитета по обстоятельствам её безвестного отсутствия, - сообщает пресс-служба областного СУ СК.

В то же время в Торжке продолжаются поиски другой 16-летней девушки, которая 22 июля вместе со своим маленьким сыном ушла из учреждения «Мой семейный центр» и пропала. По факту этого исчезновения СУ СК также проводит доследственную проверку.