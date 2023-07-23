Выпускник Тверского суворовского военного училища Никита Селивановский погиб при артобстреле в зоне СВО

В СВО погиб выпускник Тверского суворовского училища Никита Селивановский. Фото: VK/Тверское суворовское военное училище

26-летний старший сержант Никита Селивановский выпускник 67-го выпуска Тверского суворовского военного училища погиб в ходе военной спецоперации в Украине. Погиб 13 июля при обстреле артиллерией противника. Об этом сообщил официальный паблик училища в соцсети.

- Офицер образцово выполнял свой воинский долг и проходил службу в одной из частей радиоэлектронной борьбы. Погиб при исполнении обязанностей военной службы, - сообщили в Тверском суворовском училище.

О времени и месте прощания пока не сообщается.

Это не первый выпускник Тверского суворовского, погибший в ходе кампании на Украине.