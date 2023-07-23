Торопец отмечает 950-летие

Торопец отмечает День города. Фото: ПТО

23 июля отмечается День Торопца и Торопецкого округа Тверской области. К юбилею в городе привели в порядок центр, празднования будут давольно масштабными, на центральных городских магистралях в течение дня будут перекрытия движения.

С поздравлением к жителям обратился губернатор Игорь Руденя, в нем, в частности, говорится:

«Сегодня край восхищает каждого неповторимым колоритом старинного русского города Торопца, уникальными святынями и памятниками архитектуры, красотой первозданной природы и, конечно, удивительной теплотой и душевностью жителей.Важно, что вы бережно храните историю и традиции малой родины, делаете все, чтобы она развивалась, чтобы будущие поколения жили, трудились, создавали здесь большие и дружные семьи».

Полная программа празднования 950-летия Торопца:

В 9.00 в Корсунско-Богородицком кафедральном соборе состоится праздничная литургия, а затем – крестный ход с иконой Корсунской Божьей Матери.

В Городском саду в течение дня будет отрыта площадка «Для вас, детвора», где начнут работу детские аттракционы, лавки народных умельцев и торговая ярмарка, а также организован праздник книги и чтения. В его рамках пройдут шоу Мурки и Матроскина «Веселые Простоквашенские вытворяшки», литературный калейдоскоп «По следам сказочных героев», поэтическая мозаика «Город, в котором хочется жить», мастер-классы и книжные лавки.

На площадке «Территория детства» в Доме детского творчества пройдет развлекательная программа для детей и родителей, акция «Рисуем лето на асфальте» и фестиваль красок. На территории у знака «Герб города Торопца» будет открыта площадка «Торопецкая ярмарка», где пройдет ярмарка сельских поселений, выставка ретротехники, выступление хора ветеранов районного ДК, дегустация ухи по-торопецки, концерт вокальных детских коллективов.

В районном Доме культуры пройдет концертная программа народного духового оркестра «В кругу друзей», воспитанников Торопецкой детской школы искусств, эстрадно-цирковая программа Цирк, да и только». Вечером на сцене ДК пройдет показ спектакля «Девушка-гусар» от Вышневолоцкого областного драматического театра.

В рамках программы на площадке «Торопец туристический» будут организованны выставка цветов и композиций, фотозоны, выставка акварелей. В музее фотографии и русского быта пройдут интерактивная программа для детей «По следам наших предков», видеосалон «О Торопце и торопчанах», экскурсии «Обаяние старой фотографии», «Образы торопецкого прошлого», «Торопец купеческий», «Пройду по Миллионной, сверну на Петербургскую».