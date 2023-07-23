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НовостиОбщество23 июля 2023 5:51

Молодежь Тверской области приглашают на Всероссийский конкурс «Твое Дело»

Молодые предприниматели могут получить всестороннюю поддержку своих бизнес-проектов
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Молодые люди, те кто ведёт свой бизнес, например, шьёт, могут получить поддержку на всероссийском конкурсе «Твое Дело».

Молодые люди, те кто ведёт свой бизнес, например, шьёт, могут получить поддержку на всероссийском конкурсе «Твое Дело».

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Молодежь Тверской области, тех у кого есть свои бизнес-начинания и бизнес-проекты, приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Твое Дело. Молодой предприниматель России-2023».

В рамках конкурса можно широко рассказать о своём начинании, получить медиаподдержку и помощь экспертов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Поучаствовать в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки принимаются по двум лигам: «Молодой предприниматель России» и «Молодежь с идеями».

Чтобы стать участником, необходимо выполнить задания на специальной онлайн-платформе, поучаствовать в очных обучающих мероприятиях в федеральных округах, а также защитить свои бизнес-проекты перед экспертным жюри.

В лиге «Молодежь с идеями» – 4 номинации: классическое, технологическое, социальное и креативное предпринимательство.

Более опытные участники лиги «Молодой предприниматель России» могут выбрать одну из 11 основных номинаций: «Социальная польза», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Международный бизнес», «Медиа бизнес», «Производство», «Агробизнес», «Креативный бизнес», «Самозанятый», «Экологическое предпринимательство», «Женский бизнес». Также представлена подноминация «Мама-предприниматель».

Заявки на участие в конкурсе «Твое Дело. Молодой предприниматель России» принимаются до 31 июля.

Для помощи участникам конкурса работает сайт, телеграм-бот, а также круглосуточный колл-центр по номеру: 8 (800) 555-33-94.