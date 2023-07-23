Молодежь Тверской области приглашают на Всероссийский конкурс «Твое Дело»

Молодые люди, те кто ведёт свой бизнес, например, шьёт, могут получить поддержку на всероссийском конкурсе «Твое Дело». Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Молодежь Тверской области, тех у кого есть свои бизнес-начинания и бизнес-проекты, приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Твое Дело. Молодой предприниматель России-2023».

В рамках конкурса можно широко рассказать о своём начинании, получить медиаподдержку и помощь экспертов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Поучаствовать в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки принимаются по двум лигам: «Молодой предприниматель России» и «Молодежь с идеями».

Чтобы стать участником, необходимо выполнить задания на специальной онлайн-платформе, поучаствовать в очных обучающих мероприятиях в федеральных округах, а также защитить свои бизнес-проекты перед экспертным жюри.

В лиге «Молодежь с идеями» – 4 номинации: классическое, технологическое, социальное и креативное предпринимательство.

Более опытные участники лиги «Молодой предприниматель России» могут выбрать одну из 11 основных номинаций: «Социальная польза», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Международный бизнес», «Медиа бизнес», «Производство», «Агробизнес», «Креативный бизнес», «Самозанятый», «Экологическое предпринимательство», «Женский бизнес». Также представлена подноминация «Мама-предприниматель».

Заявки на участие в конкурсе «Твое Дело. Молодой предприниматель России» принимаются до 31 июля.

Для помощи участникам конкурса работает сайт, телеграм-бот, а также круглосуточный колл-центр по номеру: 8 (800) 555-33-94.