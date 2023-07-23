В Торопце 23 июля перекроют дороги

Водителям в Торопце 23 июля лучше заранее продумывать пути объезда. Фото: ПТО

23 июля в Торопце Тверской области перекрывают часть дорог из-за празднования Дня города. Древний город отмечает 950-летие. О перекрытиях сообщили в местной администрации.

Так с 7:00 часов до 21:00 не проехать по улице Октябрьская участок от улицы Ленина до улицы Советская; по улице Ленина участок от улицы Красноармейская до улицы Октябрьская, по улице Красноармейская участок от улицы Советская до улицы Ленина;

С 8:00 часов до 15:00 часов будут перекрытия по улице Советская на участке от улицы Красноармейская до улицы Ленинградская, улица Еременко на участке от улицы Советская до улицы Гоголя;

С 9:00 часов до 12:00 часов не проехать по улицам Комсомольская - Советская от улицы Комсомольская, дом 41 до улицы Ленинградская.

Водителям лучше заранее продумать объезд.