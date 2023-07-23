Опубликовано видео задержания пьяного виновника смертельного ДТП у площади Капошвара в Твери

При задержании виновник смертельного ДТП сопротивлялся. Фото: Telegram/ "360 Тверь"

Утром 22 июля в самом центре Твери, на улице Дарвина у дома 2 произошло смертельное ДТП: на огромной скорости столкнулись Audi Q5 и Ford Focus. Удар был такой силы, что обломки корпусов машин разметало по всей дороге в районе площади Капошвара. В аварии погиб водитель Ford, тяжелые травмы получил пассажир Audi Q5.

Виновником ДТП оказался 22-летний пьяный водитель Audi . Он не пострадал. В Telegram-канале "360 Тверь" опубликовано видео задержания виновника этой смертельной аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции скрутили его прямо у машины, он пытался оказать сопротивление. Для транспортировки в участок три полицейских вели его, через дорогу - этот момент и засняли проезжавшие автомобилисты.