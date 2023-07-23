В карьере под Тверью утонул 10-летний мальчик

Мальчик утонул на мелководье. Фото: прокуратура Тверской области

Днем 22 июля в карьере около деревни Езвино близ Твери утонул 10-летний мальчик. На место незамедлительно были вызваны спасатели. Но спасти ребёнка не смогли. Трагедия, судя по фото с места происшествия, произошла на мелководье.

На место выезжали оперативная группа Калининского пожарно-спасательного гарнизона, отдельный пост пожарно-спасательной части №72, сотрудники ГИМС, бригады скорой медицинской помощи.

Тело погибшего было доставлено на берег. Следов насильственной смерти на нем обнаружено не было.

Почему утонул мальчик и при каких обстоятельствах произошла трагедия сейчас выясняют прокуратура и СК СК по региону. Ведомства проводят доследственные проверки.

"Установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту контролируется прокуратурой района", - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.