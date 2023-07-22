Вечером 23 июля в тверском горсаду пройдет фестиваль уличного кино. Запланирован показ семи отечественных коротметражных фильмов. Зрителям покажут короткометражки с участием Константина Хабенского, Юрия Стоянова и других известных актёров. Гости фестиваля также смогут увидеть фильм «Обычная свадьба» (12+), в котором свою последнюю роль сыграл Владимир Меньшов. Фестиваль начнется в 19:30 с лекции о мире кино. Показ фильмов стартует в 20:30 и продолжится до 23:00. Вход – свободный, но есть возрастное ограничение: 16+.