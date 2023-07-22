В Твери для ремонта перекрыли для ремонта участок тротуара с автобусной остановкой

На набережной Афанасия Никитина начинаются работы по ремонта еще одного участка тротуара. В зону перекрытий попала остановка. Фото: Олег ХАДАЕВ

На набережной Афанасия Никитина в Твери ленточками огородили участок тротуара (сторона ближе к Волге) от спуска к реке напротив дома №84 до пересечения с улицей Скворцова-Степанова. Это примерно 150 метров. Там начинается ремонт. При этом на участке расположена автобусная остановка.

Там могут возникнут трудности с передвижением у пешеходов. На стороне ближе к Волге к остановке подойти будет проблематично - разве что с риском - по краю дороги, хотя там еще можно пройти по газону. Также пока открыт подход к остановке по пешеходному переходу с другой стороны.

Согласно данным тендера, этот участок включен в заключительные этапы ремонта тротаров на четной стороне набережной Афанасия Никитина. Согласно контракту подрядная организация должна провести ремонтные работы на отрезке от памятника легендарному купцу-путешественнику до Артиллерийского переулка.

Работы только начинаются, а между тем завершить их подрядчик должен до 1 сентября.