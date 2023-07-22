Момент смертельной аварии в Твери сняла видеокамера

Момент аварии попал в объектив видеокамеры. Фото: VK/Тверь ВКонтакте

В пятом часу 22 июля В Твери, на улице Дарвина рядом с площадью Капошвара, столкнулись две иномарки. В итоге один из водителей погиб. ДТП попало в объектив видеокамеры.

Видео аварии выложили в паблике "Тверь ВКонтакте".

На видео видно, что машины сталкиваются, несясь на большой скорости в одном направлении. Следом за ними проезжают машины полиции и скорой помощи. В комментариях даже появилось предположение, что кто-то из водителей, возможно, уходил от погони полицейских.