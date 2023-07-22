Три округа Тверской области отмечают Дни муниципалитетов

22 июля в регионе отмечаются Дни сразу трех округов. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

22 июля в регионе отмечаются Дни Кесовогорского, Рамешковского и Пеновского округов. Свои поздравления жителям муниципалитетов направил губернатор Игорь Руденя.

Кесова Гора впервые упоминается в летописях аж 785 лет назад в связи со сказанием о княгине Василисе Киясовской, жене нижегородского князя Андрея Константиновича. В XV веке наряду с именованием «Киасово» стало распространяться название «Кесово», а затем закрепилось современное – Кесова Гора.

К середине ХVII века Кесова Гора становится торговым центром между Кашином и Бежецком. Большое значение для развития торговли имела постройка в 1898 году ветки Николаевской железной дороги от станции Сонково к Москве...

Первое упоминание о Рамешках относится к 1551 году. В XIX веке через этот населенный пункт проходил торговый тракт Тверь – Бежецк. В 1929 году село стало центром Рамешковского района...

Годом образования Пено официально считается 1906-й. Именно тогда в процессе строительства железной дороги Бологое-Полоцк на месте одноименной деревни возник пристанционный поселок. Но еще задолго до этого в тех местах по соседству друг с другом существовали четыре деревни...

В годы Великой Отечественной войны поселок Пено в течение нескольких месяцев находился в оккупации. На всей захваченной территории действовали партизанские отряды, которые оказывали сопротивление врагу.

Пеновский край – родина и место трагической гибели Героя Советского Союза Лизы Чайкиной.

Отличительной чертой Пеновского района является то, что по его территории протекают две реки – Волга и Западная Двина.