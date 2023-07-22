В Твери полицейские поймали похитителей трюковых самокатов

В отделе полиции подозреваемые сознались в краже самокатов. Фото: Ольга Крыльцова

Две тверичанки обратились в полицию и сообщили, что у их сыновей-школьников украли трюковые самокаты. Каждый из них стоит больше 14 000 рублей. Похитителей самокатов удалось найти быстро.

Выяснилось, что мальчики вместе катались во дворе дома, а затем отошли, оставив самокаты на некоторое время без присмотра. Этим и воспользовались злоумышленники.

По составленным приметам сотрудники уголовного розыска при содействии полицейских отдельного батальона патрульно-постовой службы нашли и задержали двух мужчин 49 и 52 лет.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отделе полиции подозреваемые сознались в краже и рассказали, что спрятали самокаты, собираясь продать их.

Самокаты вернули мальчикам.

А мужчинам теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Против них возбуждены уголовные дела.