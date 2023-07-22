Тверские спасатели МЧС разъяснили, что делать, если заблудились в лесу

Лес ошибок не прощает. Лучше узнать элементарные правила перед походом в чащу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области нередки случаи, когда отправившиеся в лес по грибы-ягоды или просто прогуляться люди теряются в пространстве и начинают блуждать, нем находя дороги домой. Свежий пример - недавно сотрудникам МЧС пришлой искать и выводить из лесу женщину в Бологовском округе.

Тверское ГУ МЧС напомнила основные правила для людей, которые собираются в лес.

- Перед тем, как отправиться в лес, сообщите близким или друзьям, куда Вы идете и как надолго. Если к назначенному времени Вы не вернулись, Вас обязательно начнут искать. Определите место стоянки и время возвращения. Обязательно решите, кто и в каком направлении пойдет, договоритесь, в какое время вы должны вернуться к месту стоянки.

- Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят к затаптыванию следов, по которым можно было отыскать человека.

- Если Вы поняли, что не можете сориентироваться на месте и не знаете, как выбраться из леса – не паникуйте, соберитесь и определите для себя порядок действий.

- Вспомните, где и как Вы ходили, прислушайтесь, не доносятся ли звуки, свидетельствующие о близости людей: движение автомашины по шоссе, движение автомашины по грунтовой дороге, ружейный выстрел, разговор или крик.

- Если Вы поняли, что потерялись, остановитесь и, если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону: 112 или 101 (звонок бесплатный). Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер. Ни в коем случае не садись на землю или камень, в лесу это главные похитители тепла. Лучше изготовьте возвышение из мха и веток.

При самостоятельном выходе из леса к населенному пункту или к людям, заблудившийся должен сообщить информацию о себе.