Спасатели МЧС помогли заблудившейся в лесу женщине в Тверской области

Спасатели МЧС нашли и вывели из леса заблудившуюся женщину. Фото: ГE МЧС России по Тверской области

В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области на днях позвонила женщина, и попросила о помощи. Она рассказала, что заблудилась в лесу. Операция по ее спасению прошла успешно.

Женщина зашла в лес Бологовского района и и сбилась с дороги, начала блуждать. Ей повезло, что не пропала сотовая связь, и телефон был при ней.

На поиски женщины после ее звонка оперативно выехали сотрудники пожарно-спасательной части №25 и оперативная группа Бологовского пожарно-спасательного гарнизона.

- Женщина находилась на связи и смогла описать свой примерный маршрут, так спасатели определили зону поиска, - сообщили подробности в пресс-службе областного ГУ МЧС. - В течение часа им удалось найти потерявшуюся. Она находилась в полутора километрах от дома, но провела в лесу около восьми часов. Сотрудникам МЧС России пришлось приложить усилия, чтобы вывести пожилую женщину из лесного массива, но к счастью, все закончилось благополучно.

Женщина - в порядке, доставлена домой. Сотрудники МЧС заодно разъяснили ей правила поведения в лесу.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.