В Твери женщина воспользовалась чужой банковской картой, и теперь ее ждет суд

В полицию обратилась 30-летняя тверичанка с заявлением о краже денег с принадлежащей ей банковской карты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери 30-летняя местная жительница потеряла карту и обнаружила, что с нее списано 1759 рублей в качестве оплаты покупок в нескольких магазинах.

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемой в покупках на средства чужой карты.

Полицейские установили, что банковская карта была утеряна в спортклубе, где ее нашла 56-летняя посетительница.

- В полиции подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что нашла чужую карту в спортклубе и решила ею воспользоваться. После совершения покупок выбросила банковскую карту потерпевшей, - сообщили подробности в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Полиция предупреждает, закон предписывает принять меры по возвращению потерянной вещи собственнику. Если это невозможно, о находке следует проинформировать компетентные органы. Распоряжаться чужими деньгами – уголовное преступление.