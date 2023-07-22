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НовостиПроисшествия22 июля 2023 7:07

В Твери в жуткой аварии погиб человек

Одна машина загорелась, а другую смяло до неузнаваемости
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Последствия аварии. Фото: VK/УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)

Последствия аварии. Фото: VK/УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)

В Твери на улице Дарвина рядом с площадью Капошвара ночью 22 июля произошло ДТП со смертельным исходом.

Столкнулись две иномарки - Ауди и Форд. В результате немецкая машина загорелась, а другую легковушку сильно смяло, при этом она перевернулась. Машины от сильного удара разбросало по разные стороны дороги. Снимки последствий страшной аварии выложили в группе "Увидено в Твери (Тверской области)".

Известно, что один один человек погиб, еще один – пострадал.

Информация уточняется