В Твери в жуткой аварии погиб человек

Последствия аварии. Фото: VK/УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)

В Твери на улице Дарвина рядом с площадью Капошвара ночью 22 июля произошло ДТП со смертельным исходом.

Столкнулись две иномарки - Ауди и Форд. В результате немецкая машина загорелась, а другую легковушку сильно смяло, при этом она перевернулась. Машины от сильного удара разбросало по разные стороны дороги. Снимки последствий страшной аварии выложили в группе "Увидено в Твери (Тверской области)".

Известно, что один один человек погиб, еще один – пострадал.

Информация уточняется