В Тверской области установлены границы особо охраняемой природной территории - Вышневолоцкого водохранилища

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21 июля на заседании президиума правительства региона принято решение об установлении границ особо охраняемой природной территории регионального значения – акватории Вышневолоцкого водохранилища.

Работа по установлению границ ООПТ активизирована в Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени. Она направлена на предупреждение и пресечение нарушений природоохранного законодательства.

В границах таких территорий запрещена деятельность, которая может привести к загрязнению окружающей среды или повреждению природных объектов.