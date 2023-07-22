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НовостиОбщество22 июля 2023 6:45

В Тверской области установлены границы особо охраняемой природной территории - Вышневолоцкого водохранилища

Об этом сообщает правительство региона
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Графика: Яндекс карты

Графика: Яндекс карты

21 июля на заседании президиума правительства региона принято решение об установлении границ особо охраняемой природной территории регионального значения – акватории Вышневолоцкого водохранилища.

Работа по установлению границ ООПТ активизирована в Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени. Она направлена на предупреждение и пресечение нарушений природоохранного законодательства.

В границах таких территорий запрещена деятельность, которая может привести к загрязнению окружающей среды или повреждению природных объектов.