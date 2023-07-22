Активисты "Том Сойер Феста" покрасят избу Мороновых в Тверской области

Активисты начали с очистки дома от старой краски, затем предстоит грунтовка и покраска. Фото: VK/Том Сойер Фест Кашин - Уницы - Верхняя Троица

Активисты фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" приступили к работам по преображению фасада избы Мороновых в Верхней Троице Кашинского округа. Этому дому уже более 100 лет. Его отличает в том числе красивейший декор в виде искусных резных наличников.

Изба Мороновых относится к Дому-музею М.И. Калинина. Сейчас, как и раньше, в ней располагается библиотека.

Активисты начали с очистки дома от старой краски. Когда это будет сделано, избу покрасят, придав ей свежий вид.

К делу присоединились неравнодушные жители Верхней Троицы и соседних деревень вместе с заведующей филиалом Тверского госмузея Натальей Рыбасовой.

Все работы планируют завершить к 4 августа, к мероприятию, посвященному 100-летию приезда Сергея Есенина на родину Михаила Калинина в Верхнюю Троицу.

У дома прекарсные резные наличники на окнах. Фото: VK/Том Сойер Фест Кашин - Уницы - Верхняя Троица