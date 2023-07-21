В Тверской области задержан мигрант, который хотел устроить свидание с девочкой

СК возбудил уголовное дело. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Как мы ранее сообщали, в Ржеве на днях местными жителями был пойман мигрант, который хотел устроить свидание с несовершеннолетней. Проверку по данной ситуации взял на контроль глава СКР.

Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

По поручению председателя Следственного комитета России в центральный аппарат ведомства представлен доклад.

- Фигурант задержан. Устанавливаются все обстоятельства, - сообщила 21 июля областное СУ СК РФ.