Под Тверью сотрудники МЧС 6 часов спасали застрявшую в болоте лошадь

Спасатели МЧС вытаскивают лошадь из трясины. Фото: МЧС по Тверской области

20 июня неподалёку от деревни Ульяново Тверской области лошадь сбежала с хозяйской фермы и завязла в болоте. Хозяева как ни старались, освободить лошадку из трясины не могли. Пришлось вызывать спасателей МЧС.

На помощь коню отправился дежурный караул отдельного поста 205 пожарно-спасательной части Микулино под руководством начальника караула Кузакова Эдуарда. К спасательной операции подключились и сотрудники Территориального управления «Мособлпожспас».

-Чтобы не причинить коню дополнительного вреда, спасатели МЧС России по Тверской области обвязали пожарными рукавами и при помощи автоцистерны вытащили ее на берег, - сообщили подробности спасательной операции в региональном МЧС.

Спасательная операция заняла шесть часов. Лошадь была сильно напугана и прибывший на место ветеринар вколол ей успокоительное.

На берегу конь пришёл в себя. Его накрыли пледом и дали сена. С животным все в порядке.