Новый футбольный сезон ФК «Тверь» начнет на выезде в Подмосковье

ФК "Тверь" вступает в новый сезон. Фото: ФК "Тверь"

Футбольная команда «Тверь» начнет новый сезон в группе 2 Второй лиги Б матчем в подмосковном Красногорске с местным клубом «Зоркий».

Начало игры в 18:00. Вход свободный.

- «Зоркий» был частым гостем нашего города в 1980-е годы, когда на протяжении восьми сезонов подряд соперничал с калининской «Волгой». Надо сказать, что красногорцы заслужили репутацию одного из наших самых сложных соперников. И если дома «Волга» еще иногда могла «дать бой» гостям, то по поездки в Красногорск приносили сплошные огорчения, - напомнила пресс-служба ФК «Тверь».

Надеемся, в этот раз обойдется без огорчений.

Также уже известен календарь игр нашей команды. Тверская команда проведет 8 домашних и 9 гостевых матчей. География команд в группе широчайшая – Великий Новгород, Владимир, Вологда, Иркутск, Калининград, Красноярск, Москва и Подмосковье, Псковская и Нижегородская области, Санкт-Петербург.

Первый домашний матч турнира ФК «Тверь» сыграет на стадионе «Юность» 29 июля против «Динамо» из Вологды. Нашу команду по прежнему тренирует Михаил Пилипко.

Подробнее календарь игр тверского клуба смотрите по ссылке далее.