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НовостиОбщество21 июля 2023 12:47

Губернатор Игорь Руденя в Твери встретился со студентами-филологами из Донецка

Встреча прошла в неформальной обстановке
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Игорь Руденя на встрече со студентами из Донецка.

Игорь Руденя на встрече со студентами из Донецка.

21 июля губернатор Игорь Руденя на площадке «Точки кипения» Тверского университета провел встречу со студентами-филологами Донецкого государственного педагогического университета (ДГПУ). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

С 10 по 22 июля на базе ТвГУ при поддержке Фонда «Русский мир» организована Летняя школа для учащихся донецкого вуза. Она работает уже втрой сезон. В этом году в работе принимают участие 20 студентов и два аспиранта ДГПУ. Организован двухнедельный цикл просветительских и культурных мероприятий, направленных на изучение истории русского языка и культуры России: лекции, посещение достопримечательностей Верхневолжья.

- Рады, что вы приехали к нам, на тверскую землю. Мы всегда были одной большой страной, родными людьми – с единой культурой, верой и ценностями. Такими остаемся и сейчас. Уверен, что вы как новая молодежь, люди труда и прогресса, будете развивать экономику и культуру Донбасса, – подчеркнул Игорь Руденя.

На встрече был чаепитие, студенты рассказали, где они уже побывали в Верхневолжье, задавали губернатору вопросы и сообщили, что в будущем мечтают сделать карьеру в педагогической сфере.