Губернатор Игорь Руденя в Твери встретился со студентами-филологами из Донецка

Игорь Руденя на встрече со студентами из Донецка.

21 июля губернатор Игорь Руденя на площадке «Точки кипения» Тверского университета провел встречу со студентами-филологами Донецкого государственного педагогического университета (ДГПУ). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

С 10 по 22 июля на базе ТвГУ при поддержке Фонда «Русский мир» организована Летняя школа для учащихся донецкого вуза. Она работает уже втрой сезон. В этом году в работе принимают участие 20 студентов и два аспиранта ДГПУ. Организован двухнедельный цикл просветительских и культурных мероприятий, направленных на изучение истории русского языка и культуры России: лекции, посещение достопримечательностей Верхневолжья.

- Рады, что вы приехали к нам, на тверскую землю. Мы всегда были одной большой страной, родными людьми – с единой культурой, верой и ценностями. Такими остаемся и сейчас. Уверен, что вы как новая молодежь, люди труда и прогресса, будете развивать экономику и культуру Донбасса, – подчеркнул Игорь Руденя.

На встрече был чаепитие, студенты рассказали, где они уже побывали в Верхневолжье, задавали губернатору вопросы и сообщили, что в будущем мечтают сделать карьеру в педагогической сфере.