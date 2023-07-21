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НовостиОбщество21 июля 2023 12:42

Большинство электричек на участке Москва - Тверь отменят 22-23 июля

Об этом информирует МТППК
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Большая часть поездов на участках Москва — Тверь, Москва — Конаково будет отменена, у части изменится расписание.

Большая часть поездов на участках Москва — Тверь, Москва — Конаково будет отменена, у части изменится расписание.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры в рамках подготовки к запуску МЦД-3 в предстоящие выходные, 22 и 23 июля, будут отменены большинство поездов на участках Москва — Тверь, Москва — Конаково, у части из них изменится расписание. Об этом предупредила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте МТППК в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Проезд в экспрессах в выходные при этом разрешен по билетам обычных электричек.