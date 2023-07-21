Школе в Твери присвоено имя погибшего в ходе СВО ее выпускника

Прощание с Иваном Рыбалко состоялось 1 ноября 2022 года, отпевание прошло в Воскресенском кафедральном соборе города Твери. Фото: администрация Твери

Школе №20 в Пролетарском районе Твери присваивается имя лейтенанта Ивана Рыбалко. Он погиб 22 октября 2022 года на Донбассе в ходе СВО.

Напомним, что прощание с Иваном Рыбалко состоялось в Твери 1 ноября 2022 года. Погибшего с воинскими почестями похоронили на Дмитрово-Черкасском кладбище.

Постановление о присвоении школе № 20 имени Иван Рыбалко выпустила городская администрация.

Иван учился в этой школе. В 2021 с отличием закончил Петербургскую Михайловскую военную артиллерийскую академию.

Погибший лейтенант награжден орденом Мужества (посмертно), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.