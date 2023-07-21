В Тверской области вынесен приговор мужчине, который убил пенсионерку ради наживы

Убийца оставил на месте преступления нож, и это было его большой ошибкой. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Наказание настигло злодея, убившего зимой прошлого года пожилую женщину в Бежецке. На основе собранных сотрудниками Следственного Управления СК РФ по Тверской области доказательств суд вынес ему приговор.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей, убийство, сопряженное с разбоем).

Установлено, что 14 января 2022 года вблизи дома на Набережной рядового Николаева в Бежецке мужчина три раза ударил ножом пожилую женщину и скрылся с ее сумкой, в которой находились мобильный телефон, кошелек и деньги. Пенсионерка скончалась от ранений в больнице.

Областное Следственное управление СКР сообщило, что на месте преступления убийца оставил нож. На нем, помимо крови женщины, в результате экспертизы обнаружили ДНК неизвестного мужчины. Одновременно сотрудниками полиции был установлен житель Бежецкого района, имеющий внешнее сходство с нападавшим. В итоге его образцы ДНК совпали с теми, что были на ноже. Мужчину арестовали в том же Бежецком районе.

Суд приговорил его к 17 лет заключения в исправительной колонии строгого режима, назначив при этом дополнительный вид наказания в виде 1 года ограничения свободы.