В родильном доме в Твери работал несертифицированный врач

Грудничками и их мамами занимался врач без сертификата. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В «Областном родильном доме» в Твери работал врач функциональной диагностики без соответствующего сертификата. Нарушение обнаружила областная прокуратура.

-Установлено, что врач функциональной диагностики осуществлял свою профессиональную деятельность в отсутствие сертификата специалиста, чем допущены грубые нарушения действующих нормативных требований, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуроры потребовали устранить нарушение и вынесли предписание. Кроме того, главврачу роддома выписан штрафы 20 тыс рублей в рамках дела об административном правонарушении. Сейчас выявленные нарушения устранены.