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НовостиОбщество21 июля 2023 9:32

В родильном доме в Твери работал несертифицированный врач

Нарушения обнаружила прокуратура
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Грудничками и их мамами занимался врач без сертификата.

Грудничками и их мамами занимался врач без сертификата.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В «Областном родильном доме» в Твери работал врач функциональной диагностики без соответствующего сертификата. Нарушение обнаружила областная прокуратура.

-Установлено, что врач функциональной диагностики осуществлял свою профессиональную деятельность в отсутствие сертификата специалиста, чем допущены грубые нарушения действующих нормативных требований, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуроры потребовали устранить нарушение и вынесли предписание. Кроме того, главврачу роддома выписан штрафы 20 тыс рублей в рамках дела об административном правонарушении. Сейчас выявленные нарушения устранены.