Больше 100 пациентов было доставлено в Тверь санавиацией за полгода

Без санавиации в таком большом регионе было б тяжело. Фото: Минздрав Тверской области

За полгода в регионе вертолетами санавиации в больницы Твери доставлено 114 пациентов, в том числе 12 детей. Развитие и обеспечение деятельности службы в Верхневолжье осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ежедневно на вылеты готовы две бригады отделений экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной клинической больницы и детской областной клинической больницы.

Среди тех, кому часто требуется помощь санавиации - пациенты с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По мнению губернатора Игоря Рудени, развитие санавиации позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи в регионе.