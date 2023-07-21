В Тверской области провели различные ремонты в пяти семейных центрах

Капитально отремонтирована кровля площадью 733 кв. метра в семейном центре Молоково. Фото: ПТО

В пяти семейных центрах региона завершены ремонты. Решение о выделении средств из областной казны на эти цели было принято весной 2023 года на заседании областной бюджетной комиссии во главе с губернатором Игорем Руденей.

В семейном центре Молоково (обслуживает и соседние округа) капитально отремонтирована кровля площадью 733 кв. метра. В центре Вышневолоцкого округа - система отопления. В центрах Нелидовского, Западнодвинского округов и Торжокского района - системы пожарной сигнализации.

Еще в нескольких центрах работы продолжаются.

В зданиях семейного центра Твери и Калининского района по улице Макарова ремонтируются потолки, стены, полы, санузлы, меняются двери, проводка и светильники, обновляется система пожарной сигнализации. В здании по улице Р. Зорге меняют автоматическую систему пожарной сигнализации.

В семейном центре Старицкого округа ремонтируют крышу, проводят реконструкцию ограждения детской спортплощадки, баскетбольных стоек.

Кроме того, в подразделении Западнодвинского округа в этом году установят новое ограждение территории. В центре Жарковского округа проведут работы, связанные с повышением качества теплоснабжения.

Всего в Тверской области действует 28 семейных центров. Там оказывается поддержка детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, их родителям.